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قتلى وجرحى جراء القصف الأوكراني لجمهورية دونيتسك

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قتلى وجرحى جراء القصف الأوكراني لجمهورية دونيتسك
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أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل شخصين وإصابة 4 آخرين نتيجة قصف القوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان المقر: "خلال الـ24 ساعة الماضية قتل شخصان وأصيب أربعة مدنيين آخرين نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية واستهداف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

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وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء المدنية والبنى التحتية بشكل يومي لمختلف المناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي

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