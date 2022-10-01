قتلى وجرحى جراء القصف الأوكراني لجمهورية دونيتسك
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أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل شخصين وإصابة 4 آخرين نتيجة قصف القوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان المقر: "خلال الـ24 ساعة الماضية قتل شخصان وأصيب أربعة مدنيين آخرين نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية واستهداف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء المدنية والبنى التحتية بشكل يومي لمختلف المناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.
المصدر: نوفوستي