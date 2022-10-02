وكالة: أكثر من مليوني سائح روسي زاروا أنطاليا في العام الجاري

أفادت وكالة "الأناضول" أن عدد السياح الروس الذين زاروا أنطاليا التركية في الفترة ما بين يناير وسبتمبر من العام الجاري يتجاوز مليوني شخص.

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ونقلت الوكالة عن دائرة شؤون الثقافة والسياحة لولاية أنطاليا التركية أن "أنطاليا في الفترة ما بين 1 يناير و30 سبتمبر من العام الجاري استقبلت 11 مليونا و27094 سائحا. وتمر العاصمة السياحية التركية بالفترة الأكثر ازدحاما في مجال السياحة بعد جائحة كورونا. وتجذب المنطقة التي تشتهر ببحرها الدافئ ورمالها وشمسها ومعالمها التاريخية ومدنها القديمة وجمالها الطبيعي، السياح من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يسعد بلا شك ممثلي قطاع السياحة".

ودققت أن نمو السيل السياحي في أنطاليا في العام الجاري يبلغ 57% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت: "في سبتمبر الماضي وصل إلى أنطاليا مليون و989154 شخصا، مقابل مليون و732304 شخصا في الفترة نفسها من العام الماضي. يعني ذلك أن نمو السيل السياحي في سبتمبر الماضي ازداد بمقدار 15%. ويعود أكبر عدد من السياح الذين زاروا أنطاليا في العام الجاري إلى روسيا، ويبلغ عددهم مليونين و339536 شخصا. ويليهم السياح من ألمانيا (مليونان و195860 شخصا) وبريطانيا (952246 شخصا). كما تتمتع منتجعات أنطاليا بشعبية بين السياح من بولندا وهولندا وكازاخستان ورومانيا وإسرائيل والتشيك والدنمارك".

المصدر: نوفوستي