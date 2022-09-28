وسائل إعلام: تركيا ستعلن قريبا عن بديل لنظام الدفع الروسي "مير"

ذكرت صحيفة أيدينليك (Aydınlık) التركية اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادرها أن أنقرة ستعلن في غضون اليومين المقبلين تفاصيل نظام دفع يفترض أن يشكل بديلا لنظام "مير" الروسي في البلاد.

يأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة "بلومبرغ" مساء الثلاثاء أن البنوك التركية المملوكة للدولة Halkbank وZiraat Bank وVakıfBank قررت التوقف عن استخدام نظام الدفع الروسي "مير"، في خطوة وصفتها الوكالة بأنها مثال على الطريقة التي تجبر من خلالها العقوبات الأمريكية الثانوية دولا أخرى على "النأي بنفسها عن موسكو".

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وحسب معلومات Aydınlık، فإنه سيتم الإعلان عن تفاصيل نظام دفع يجري العمل عليه ليصبح بديلا لنظام "مير"، في غضون يوم أو يومين.

وأشارت الصحيفة إلى أن السياح والتجار في المناطق السياحية بتركيا "يواجهون حاليا صعوبات في الدفع" ويطالبون السلطات بـ"إيجاد حل" للمشكلة.

والأسبوع الماضي أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليمات للحكومة بتطوير بدائل للنظام المصرفي "مير" الروسي لمواصلة التعاون المالي والمصرفي مع روسيا.

في وقت سابق، توقف بنكا "إيش بنك" و"دينيز بنك" التركيين، عن خدمة بطاقات "مير" الروسية، نظرا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على روسيا.

المصدر: "نوفوستي"