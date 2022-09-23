أردوغان يوعز بتطوير بدائل لنظام "مير" مع روسيا

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليمات للحكومة بتطوير بدائل للنظام المصرفي "مير" الروسي لمواصلة التعاون المالي والمصرفي مع روسيا.

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه قد يقرر اليوم استخدام بطاقة "مير الروسية" مرة أخرى في تركيا، وفقا لما نقلته قناة A Haber TV.

وذكرت القناة أن الرئيس التركي سيجري مناقشات حول هذا الشأن اليوم الجمعة. كذلك أشارت إلى أن "(الرئيس التركي) أصدر تعليمات للوزراء بتطوير بدائل لنظام المدفوعات "مير" مع موسكو. وبالفعل أجرت الإدارات المعنية مفاوضات مع الجانب الروسي بهذا الشأن".

وذكرت وسائل إعلام تركية هذا الأسبوع أن بنكين تركيين وهما "دنيزبنك" و"بنك الأعمال" قد أوقفا استخدام هذه البطاقات في إطار العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. ولا يزال ممكنا استخدام بطاقة "مير" الروسية في 3 بنوك في تركيا.

المصدر: نوفوستي