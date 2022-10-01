 
مباشر
عاجل
القوات المسلحة التابعة للحوثيين بشأن الهدنة: نحن بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات

بوريل: انتهاء الحرب في أوكرانيا شبه مستحيل بعد انضمام دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيه وخيرسون إلى روسيا

أخبار العالم

بوريل: انتهاء الحرب في أوكرانيا شبه مستحيل بعد انضمام دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيه وخيرسون إلى روسيا
Gettyimages.ru
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/twhj

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم السبت، إن ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية جديدة يجعل انتهاء الحرب في أوكرانيا "شبه مستحيل".

إقرأ المزيد
شاهد لحظة إعلان بوتين انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا
شاهد لحظة إعلان بوتين انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا

وأضاف بوريل في تصريح لقناة "آر تي في أي" التلفزيونية الإسبانية، أن ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيه وخيرسون الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، يجعل "انتهاء الحرب أكثر صعوبة بكثير وشبه مستحيل".

وقال لاحقا خلال منتدى في شمال شرق إسبانيا "أوكرانيا لم تنتصر بعد"، كما دافع  عن العقوبات الأوروبية التي فرضت على موسكو وعن المساعدة العسكرية لكييف، داعيا إلى الاستمرار في هذا المنحى.

وتابع بوريل قائلا "ينبغي القيام بأفضل من ذلك وجعل العالم يدرك أسباب هذه الحرب ونتائجها"، مذكرا بأن البرازيل والهند امتنعتا عن إدانة عملية الضم الروسية في مجلس الأمن الدولي.

ورأى أن الأوروبيين أقاموا "حديقة محاطة بالأدغال"، مشيرا إلى أنه "إذا كنا لا نريد أن تغزو الأدغال الحديقة.. علينا أن نتدخل"، داعيا أوروبا خصوصا الى تعزيز ترسانتها العسكرية.

وقال أيضا "هذا ليس ترفا إنه أمر ضروري ولا غنى عنه للبقاء".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا