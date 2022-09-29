ترامب يريد التوسط بين روسيا وأوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رغبته في قيادة عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما نقله موقع WION عن شبكته الاجتماعية Truth Social.

وقال السياسي والملياردير إن روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى إبرام معاهدة سلام، مضيفا: "كلا الجانبين يحتاجان هذا ويريدانه. العالم كله على المحك". ثم سأل ترامب عما إذا كان يجب عليه أن يقود فريق التفاوض.

ولم ترد موسكو وكييف بعد على اقتراح الرئيس الأمريكي السابق.

وقال المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف هذا الأسبوع، إن روسيا لا تزال مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا، مؤكدا أن مبدأ أهداف العملية العسكرية الخاصة لا يزال قائما.

المصدر: نوفوستي