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واشنطن تدرس تشديد العقوبات ضد روسيا

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واشنطن تدرس تشديد العقوبات ضد روسيا
Sputnik ARTUR GABDRAHMANOV
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس "مختلف الخيارات" في ما يخص فرض عقوبات إضافية على روسيا في حال انضمام مناطق أوكرانية إليها.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "طبعا، جميع الخيارات تدرس لفرض تكاليف على روسيا ردا على الأعمال القاسية والغزو المستمر لأوكرانيا، وكذلك على خلفية الأنباء الأخيرة عن الاستفتاءات الزائفة والجهود لضم الأراضي".

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وردا على سؤال عن موعد محتمل لتشديد العقوبات ضد روسيا، قال باتيل إنه "حتى الآن ليس لدي ما أعلن عنه".

ويأتي ذلك بعد الاستفتاءات على الانضمام إلى روسيا، التي جرت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه بجنوب أوكرانيا، والتي أيدت أغلبية المشاركين فيها الانضمام إلى روسيا.

المصدر: تاس

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