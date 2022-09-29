موسكو: واشنطن أصبحت في الواقع طرفا في الصراع في أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن الولايات المتحدة أصبحت بالفعل طرفا في الصراع في أوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا: "لقد أوضحت واشنطن مرة أخرى مدى فقدان اتصالها بالواقع، بعد أن أصبحت بالفعل طرفا في النزاع (في أوكرانيا). والدليل الآخر على ذلك هو الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه مؤخرا في الكونغرس الأمريكي بشأن تخصيص حزمة مساعدات جديدة إلى نظام كييف بما يقارب 12 مليار دولار".

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المصدر: نوفوستي