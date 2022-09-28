واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ1.1 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار، تشمل راجمات للصواريخ، وعربات ومدرعة، وأنظمة رادار، ومدفعية.

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وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن هذه المساعدة الجديدة تتضمن بشكل خاص 18 نظاما مدفعيا دقيقا من طراز "هيمارس" و150 عربة مصفحة، و150 آلية لنقل السلاح، ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن "هذه المساعدة الجديدة تظهر التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم أوكرانيا على الأمد الطويل".

وبهذه المساعدة، ترتفع قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى 16.2 مليار دولار منذ بدء الأزمة بالبلاد في 24 فبراير، و16.9 مليار دولار منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير 2021.

المصدر: "فرانس برس"