موسكو تعلق على تصريحات بلينكن حول أحداث "السيل الشمالي"

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن الذي قال فيها "ليس لأحد مصلحة من أحداث السيل الشمالي".

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وقالت زاخاروفا: "إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن لا أحد يستفيد من أحداث نورد ستريم، سخيفة.. لسنوات عديدة، حاربت الولايات المتحدة هذا المشروع بكل الوسائل المتاحة.. لذلك، عندما قال بلينكن إن تدمير المشروع ليس مفيدا لأي شخص، فهذا أمر سخيف وكذب".

إلى ذلك لفتت زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى أن حادثة تسرب الغاز من خطوط "السيل الشمالي" وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها الاستخبارات الأمريكية.

وكان بلينكن قد صرح يوم الثلاثاء الماضي، 27 بأن التحقيقات تجري في أسباب تسرب الغاز في أنابيب "السيل الشمالي"، ومع ذلك في حال ثبت أنه عمل تخريبي، فأن هذا التخريب ليس من مصلحة أحد.

المصدر: نوفوستي