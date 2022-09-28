أردوغان: نبحث مع روسيا بناء محطة ثانية للطاقة الكهرذرية في محافظة سينوب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار المفاوضات مع روسيا لبناء محطة ثانية للطاقة الكهرذرية في سينوب على البحر الأسود، وأن أول مفاعل بمحطة أكويو في مرسين سينطلق العام المقبل.

وقال أردوغان لشبكة "سي إن إن ترك": "نسعى لبناء محطة ثانية للطاقة الكهرذرية في محافظة سينوب. أجرينا مفاوضات حول ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسنواصلها".

وأشار إلى أن أول مفاعل نووي بمحطة أكويو الكهرذرية التي تشيدها مؤسسة "روس آتوم" الروسية في محافظة مرسين جنوب البلاد، سيبدأ العمل العام المقبل، على أن يكتمل بناء المحطة بمفاعلاتها الأربعة عام 2028.

المصدر: تاس