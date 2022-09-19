تركيا تخطط لتسريع بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية

قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونمز، إن تركيا تخطط لتسريع العمل في بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية من أجل إطلاق أول وحدة طاقة في عام 2023.

وقال وزير الطاقة في تصريح صحفي إنه: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن محطة أكويو للطاقة النووية. وقد بذلت وزارتنا، وكذلك رئيسنا، جهودا كبيرة لجلب الأطراف (المشاركة في المشروع) إلى توافق في الآراء والتغلب على الصعوبات التي نشأت".

ونقلت صحيفة "يني شفق" عن الوزير قوله: إن العمل سيستمر بوتيرة متسارعة. الجدول الزمني للمشروع إلزامي بالنسبة لنا، لأننا يجب أن نبدأ بتشغيل أول وحدة في عام 2023".

ويعد مشروع "أكويو" الأول من نوعه في العالم في مجال الطاقة النووية، الذي يتم تنفيذه وفقا لنموذج "البناء والامتلاك والاستغلال"، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 20 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي