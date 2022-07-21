"روس آتوم" تبدأ أعمال بناء وحدة الطاقة الرابعة لمحطة "أكويو" النووية في تركيا

بدأت مؤسسة "روس آتوم" الروسية أعمال بناء وحدة الطاقة الرابعة لمحطة أكويو النووية في تركيا.

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وقال رئيس المؤسسة، أليكسي ليخاتشوف في بث قناة "روسيا-24" اليوم الخميس: "ستنتهي أعمال البناء كلها في عام 2023، وسيتم إيصال الوقود إلى ساحة الوحدة الأولى".

وأضاف: "نتمسك بهذه المواعيد مهما كان ذلك صعبا".

من جانبه قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، أثناء مراسم إطلاق أعمال البناء: "اليوم نضع أساسا لوحدة الطاقة الأخيرة. يسير العمل في بناء محطة الطاقة النووية حسب الخطة. آمل بأنه في العام المقبل عندما نحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا، سنبدأ في تشغيل أول مفاعل".

وأضاف أن هذه المحطة النووية التي سيتم بناؤها في ولاية مرسين بجنوب تركيا تعد اليوم أبرز منشأة طاقة في العالم.

وتابع: "سيسمح تنفيذ هذا المشروع بتلبية 10% من احتياجات بلادنا إلى الطاقة الكهربائية. في الواقع يتم هنا بناء 4 محطات نووية، ومع وضع الأساس لوحدة طاقة جديدة ننتقل إلى مرحلة جديدة من المشروع".

وأوضح: "سيسمح مشروع بناء محطة الطاقة النووية لتركيا باكتساب الاستقلال في مجال الطاقة، والبحث عن مصادر الطاقة البديلة وخلق طاقة خضراء".

المصدر: إنترفاكس + تاس