إيران.. عائلة مهسا أميني تقدم شكوى ضد المسؤولين عن توقيفها

أفادت وكالة أنباء "إسنا" نقلا عن المحامي صالح نيكباخت بأن عائلة الشابة الإيرانية مهسا أميني التي توفيت بعد توقيفها، قدمت شكوى ضد عناصر الشرطة الذين أوقفوا ابنتهم في 13 سبتمبر.

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وأوضح صالح نيكباخت محامي عائلة مهسا أميني قائلا: "تقدمت عائلة مهسا أميني بشكوى ضد المسؤولين عن توقيف ابنتها وعناصر الشرطة الذين تكلموا معها منذ وصولها إلى مركز شرطة الأخلاق..طلبنا من المدعي العام وقاضي التحقيق إجراء تحقيق مفصل عن كيفية حصول الاعتقال حتى نقل مهسا إلى المستشفى".

كما طالب المحامي السلطات الإيرانية بـ"تأمين كل مقاطع الفيديو والصور" المتوفرة طوال فترة اعتقال مهسا أميني لدى شرطة الأخلاق، مؤكدا أن المدعي العام "تعهد بأن يتم التعامل مع القضية بدقة وأن تؤخذ جميع طلباتنا في الاعتبار".

وتابع: "المدعي العام وعد أيضا بإبلاغ فريق طبي عينته أسرة مهسا أميني بسير التحقيق".

وتجدر الإشارة إلى أن قضية وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاما في 16 سبتمبر في مستشفى بطهران، بعد 3 أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق، أثارت ضجة كبيرة في إيران، حيث شهدت عدة مناطق إيرانية احتجاجات ومظاهرات على خلفيتها.

المصدر: "فرانس برس"