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"بوليتيكو": المفوضية الأوروبية ستطرح مقترحات حول فرض عقوبات جديدة على روسيا

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قالت صحيفة "بوليتيكو" إن المفوضية الأوروبية ستعقد اليوم إحاطة لممثلي دول الاتحاد الأوروبي تعلن فيها عن مقترحات لحزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وستدعو لوضع سقف لسعر النفط الروسي.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين ودبلوماسيين كبار، أن اللقاء سيتم في الساعة 14.30(15.30 بتوقيت موسكو).

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ووفقا للصحيفة، قد يخفف الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات المفروضة على روسيا، ويرفع عمليا الحظر المفروض على نقل الأسمدة والأسمنت و "المنتجات الأخرى" الروسية.

وتؤكد الصحيفة أن هذه التنازلات من جانب الاتحاد الأوروبي ستلعب دور التعويض حتى تدعم اليونان وقبرص ومالطا فرض قيود على نقل النفط الروسي بواسطة الناقلات.

المصدر: تاس

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