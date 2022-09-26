هنغاريا تستفتي مواطنيها بشأن العقوبات الأوروبية ضد روسيا

صرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بأن بلاده كانت أول دولة في أوروبا أطلقت مشاورات وطنية لمعرفة رأي المواطنين بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

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وقال أوربان في خطاب ألقاه في جلسة برلمان بلاده: "لقد أطلقنا مشاورات وطنية حيث يمكن للشعب الهنغاري أن يعبر مباشرة عن رأيه بشأن العقوبات و(يعلن) ما إذا كان يؤيد فرض عقوبات جديدة أم لا".

وأشار إلى هنغاريا هي أول دولة في أوروبا تطلق مثل هذا الإجراء.

المصدر: نوفوستي