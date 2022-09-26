 
مباشر

هنغاريا تستفتي مواطنيها بشأن العقوبات الأوروبية ضد روسيا

أخبار العالم

هنغاريا تستفتي مواطنيها بشأن العقوبات الأوروبية ضد روسيا
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tvbs

صرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بأن بلاده كانت أول دولة في أوروبا أطلقت مشاورات وطنية لمعرفة رأي المواطنين بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

إقرأ المزيد
أوربان: أوروبا خسرت 4 حكومات بسبب العقوبات على روسيا ولا بد من رفعها
أوربان: أوروبا خسرت 4 حكومات بسبب العقوبات على روسيا ولا بد من رفعها

وقال أوربان في خطاب ألقاه في جلسة برلمان بلاده: "لقد أطلقنا مشاورات وطنية حيث يمكن للشعب الهنغاري أن يعبر مباشرة عن رأيه بشأن العقوبات و(يعلن) ما إذا كان يؤيد فرض عقوبات جديدة أم لا".

وأشار إلى هنغاريا هي أول دولة في أوروبا تطلق مثل هذا الإجراء.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا