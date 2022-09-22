أوربان: أوروبا خسرت 4 حكومات بسبب العقوبات على روسيا ولا بد من رفعها

قال رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان إنه إذا تم رفع العقوبات عن روسيا، فسوف تنخفض الأسعار والتضخم على الفور في أوروبا، وستتاح لاقتصادها فرصة للتعافي وتجنب الركود.

وخلال اجتماع للائتلاف الحاكم لأحزاب فيدس وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي، شدد أوربان على أنه "إذا تم رفع العقوبات، ستنخفض الأسعار على الفور بمقدار النصف، وسينخفض ​​التضخم أيضا. ومن دون عقوبات، سيتعافى الاقتصاد الأوروبي ويمكن أن يتجنب الركود الوشيك"، مجددا التأكيد أن العقوبات هي سبب المشاكل الاقتصادية وأزمة الطاقة والتضخم.

وأشار إلى أنه "عندما تم فرض هذه العقوبات في بروكسل مطلع الصيف، لم يعد البيروقراطيون الأوروبيون بذلك، ووعدوا بأن العقوبات ستضرب روسيا وليس الأوروبيين. ومنذ ذلك الحين، أصبح من الواضح أن العقوبات المفروضة تسبب الضرر لأوروبا أكثر من روسيا"، داعيا أعضاء الائتلاف الحاكم إلى "بذل كل ما في وسعهم لترفع أوروبا هذه العقوبات في موعد لا يتجاوز نهاية العام".

وانتقد رئيس الوزراء الهنغاري باستمرار الاتحاد الأوروبي بسبب سياسته المعادية لروسيا، مشيرا إلى "وجود آلاف العقوبات ضد روسيا، لكنها لم تهز موسكو، بينما خسرت أوروبا أربع حكومات وتعاني من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة. بالإضافة إلى ذلك، أضاعت دول الاتحاد الأوروبي فرصة التوسط في الصراع في أوكرانيا، لأنها لم تستطع ضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك".

المصدر: "سبوتنيك"