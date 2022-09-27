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تأكيد عراقي إيراني على أهمية المفاوضات بين طهران والرياض

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تأكيد عراقي إيراني على أهمية المفاوضات بين طهران والرياض
RT / mofa.gov.iq
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ضرورة استمرار المباحثات بين طهران والرياض، التي بدأت في بغداد، حسب بيان وزارة الخارجية العراقية.

وقالت الوزارة إن وزير الخارجية فؤاد حسين بحث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، وسُبل توطيدها وتطورات الأوضاع في عموم المنطقة والعالم.

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وأكد الوزير حسين على أهمية مواصلة اللجان الفنية المُختصة لتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية لحل المشاكل.

ودعا إلى الإفادة من عقد المؤتمرات في تقريب وجهات النظر، وتبني الحوار الهادف لإعادة الأمن، والاستقرار إلى المنطقة.

‎وتطرق الجانبان إلى واقع العلاقات الثنائية بين طهران والرياض وتحسنها في مجالات معينة.

وأكد الجانبان على ضرورة استمرار المباحثات التي بدأت ببغداد.

كما تطرقا أيضا إلى المفاوضات الجارية في فيينا والدول الخمسة زائد واحد.

وفي نهاية الاجتماع، سلط الوزير الإيراني الضوء على المظاهرات والأحداث الجارية في مختلف المدن الإيرانية، ووضح وجهة نظر الحكومة حولها.

المصدر: الخارجية العراقية

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