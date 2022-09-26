أردوغان يقدم تعازيه بوفاة القرضاوي

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه بوفاة الشيخ يوسف القرضاوي الذي توفي في وقت سابق اليوم الاثنين.

وفي اتصال هاتفي مع نجله عبد الرحمن يوسف، أعرب أردوغان عن تعازيه لأسرة القرضاوي.

وقال الرئيس التركي إن "المرحوم لم يتنازل طوال حياته عما آمن به، وكان خير مثال يحتذى به للتوفيق بين مبادئ الإسلام والحياة".

من جانبه عبر عبد الرحمن يوسف عن شكره لأردوغان، وذكر أنهم سيعقدون مجلس عزاء في إسطنبول الأسبوع القادم.

وفي وقت سابق الاثنين، نعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفاة مؤسسه الشيخ يوسف القرضاوي عن عمر يناهز 96 عاما.

المصدر: "الأناضول"