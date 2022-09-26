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وفاة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي

أخبار العالم العربي

وفاة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي
AFP
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توفي اليوم الاثنين، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، عن عمر يناهز 96 عاما.

ونشر حسابه عبر "تويتر" تغريدة قال فيها: "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته.. نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته.. اللهم آمين".

يُذكر أن الشيخ القرضاوي من مواليد قرية صفط تراب بمحافظة الغربية بمصر، وقد ولد في يوم 9 سبتمبر سنة 1926.

وانتمى القرضاوي لجماعة الإخوان المسلمين وأصبح من قياداتها المعروفين ويعتبر منظر الجماعة الأول، كما عرض عليه تولي منصب المرشد عدة مرات لكنه رفض.

المصدر: RT

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