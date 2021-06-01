الشيخ يوسف القرضاوي يغادر المستشفى بعد إصابته بكورونا

غادر الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المستشفى بعد تحسن حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب الشيخ تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "بفضل الله تعالى، خرج فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي من المستشفى ليستكمل الرعاية الطبية اللازمة في منزله".

وأضاف: "يتقدم فضيلته وأسرته بالشكر والتقدير والدعاء إلى الطواقم الطبية في مؤسسة حمد الطبية، التي لم تدخر جهدا في رعايته، ولجموع المسلمين في بقاع الأرض على سؤالهم ودعائهم".

بفضل الله تعالى، خرج فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي من المستشفى ليستكمل الرعاية الطبية اللازمة في منزله، ويتقدم فضيلته وأسرته بالشكر والتقدير والدعاء إلى الطواقم الطبية في مؤسسة حمد الطبية، التي لم تدخر جهدا في رعايته، ولجموع المسلمين في بقاع الأرض على سؤالهم ودعائهم — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) June 1, 2021

المصدر: RT