 
مباشر

الشيخ يوسف القرضاوي يغادر المستشفى بعد إصابته بكورونا

أخبار العالم العربي

الشيخ يوسف القرضاوي يغادر المستشفى بعد إصابته بكورونا
Reuters SJS/ES
الشيخ يوسف القرضاوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qj3r

غادر الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المستشفى بعد تحسن حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب الشيخ تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "بفضل الله تعالى، خرج فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي من المستشفى ليستكمل الرعاية الطبية اللازمة في منزله".

وأضاف: "يتقدم فضيلته وأسرته بالشكر والتقدير والدعاء إلى الطواقم الطبية في مؤسسة حمد الطبية، التي لم تدخر جهدا في رعايته، ولجموع المسلمين في بقاع الأرض على سؤالهم ودعائهم".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا