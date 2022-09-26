إيطاليا.. يمين الوسط يتصدر بعد فرز نصف الأصوات

تدل معطيات وزارة الداخلية الإيطالية بعد فرز نصف الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإيطالية على تقدم تحالف يمين الوسط وحصوله على 44,1% من الأصوات في مجلس الشيوخ.

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إضافة إلى ذلك يحصل هذا التحالف بعد فرز ثلث الأصوات على 42,9% في انتخابات مجلس النواب.

وحصل حزب "إخوان إيطاليا" بقيادة جورجيا ميلوني، 26% من أصوات الناخبين.

أما تحالف يسار الوسط فقد حصل على 27% من الأصوات في مجلس الشيوخ و27,6% من الأصوات في مجلس النواب. وحصل اللاعب الرئيسي لهذا التحالف وهو الحزب الديمقراطي على نحو 20% من أصوات الناخبين.

وتعود المرتبة الثالثة في الانتخابات إلى "حركة 5 النجوم" التي حصلت على 14,8% من الأصوات. وقد اعترف زعيم الحزب، جوزيبي كونتي، بأن حركته ستضطر للدخول في المعارضة.

وأعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزيه، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيطالية التي جرت في البلاد أمس الأحد، بلغت 63,8%، أي أقل بمقدار 9% مما كان عليه في انتخابات مارس 2018.

المصدر: نوفوستي