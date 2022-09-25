مجموعة مراقبين دوليين أخرى تبدأ العمل في لوغانسك

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" في جمهورية لوغانسك الشعبية، بأنه سيتم اليوم اعتماد مجموعة مراقبين دوليين أخرى لكي تباشر عملها في مراقبة سير التصويت خلال الاستفتاء في الجمهورية.

وقال ممثل لجنة الانتخابات في الجمهورية، إن المجموعة تضم 5 مراقبين من مصر والبرازيل وهولندا.

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ويشار إلى أن الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا، بدأ صباح يوم 23 سبتمبر في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون. تم تخصيص خمسة أيام للتصويت، أي حتى 27 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي