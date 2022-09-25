 
مباشر
عاجل
اندلاع حريق في أكبر سوق عالميا في باريس

مجموعة مراقبين دوليين أخرى تبدأ العمل في لوغانسك

أخبار العالم

مجموعة مراقبين دوليين أخرى تبدأ العمل في لوغانسك
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tv3x

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" في جمهورية لوغانسك الشعبية، بأنه سيتم اليوم اعتماد مجموعة مراقبين دوليين أخرى لكي تباشر عملها في مراقبة سير التصويت خلال الاستفتاء في الجمهورية.

وقال ممثل لجنة الانتخابات في الجمهورية، إن المجموعة تضم 5 مراقبين من مصر والبرازيل وهولندا.

إقرأ المزيد
تاريخ مدن يجري فيها استفتاء الانضمام إلى روسيا
تاريخ مدن يجري فيها استفتاء الانضمام إلى روسيا

ويشار إلى أن الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا، بدأ صباح يوم 23 سبتمبر في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون. تم تخصيص خمسة أيام للتصويت، أي حتى 27 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا