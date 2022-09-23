تاريخ المدن التي يجري بها الاستفتاء اليوم
يبدأ اليوم الجمعة، 23 سبتمبر 2022، الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وخيرسون وزابوروجيه.
فيما يلي تاريخ كبرى المدن في تلك المناطق:
لوغانسك: تأسست عام 1795 على يد الإمبراطورة الروسية، يكاتيرينا الثانية "العظمى".
دونيتسك: تأسست عام 1869 على يد المهاجر من المملكة المتحدة، جون هيوز، الذي كان يعيش في روسيا لعقود.
ماريوبول: تأسست عام 1778 في عهد يكاتيرينا الثانية.
ميليتوبل، توكموك: تأسست عام 1784 في عهد يكاتيرينا الثانية.
خيرسون: تأسست عام 1778 في عهد يكاتيرينا الثانية.
إنيرغودار: تأسست في الاتحاد السوفيتي عام 1970 مع بدء إنشاء محطة الطاقة النووية في زابوروجيه التي اكتمل بناؤها عام 1977.
كاخوفكا: تأسست عام 1791 في موقع قلعة تركية سابقة بواسطة الكولونيل الروسي ل. م. كوليكوفسكي.
بيرديانسك: تأسست عام 1827 بواسطة القبطان الروسي من المرتبة الثانية، نيقولاي كريتسكي كميناء جديد.
أوريخوف: تأسست عام 1783 من قبل العسكريين وبناة خط تحصين دنيبر.
ماكييفكا: تأسست عام 1690 كمستوطنة للقوزاق.
بولوغي: تأسست عام 1887 ارتباطا ببناء سكة حديد يكاتيرينوسلاف-بيرديانسك.
المصدر: RT