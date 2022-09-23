يبدأ اليوم الجمعة، 23 سبتمبر 2022، الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وخيرسون وزابوروجيه.

فيما يلي تاريخ كبرى المدن في تلك المناطق:

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لوغانسك: تأسست عام 1795 على يد الإمبراطورة الروسية، يكاتيرينا الثانية "العظمى".

دونيتسك: تأسست عام 1869 على يد المهاجر من المملكة المتحدة، جون هيوز، الذي كان يعيش في روسيا لعقود.

ماريوبول: تأسست عام 1778 في عهد يكاتيرينا الثانية.

ميليتوبل، توكموك: تأسست عام 1784 في عهد يكاتيرينا الثانية.

خيرسون: تأسست عام 1778 في عهد يكاتيرينا الثانية.

إنيرغودار: تأسست في الاتحاد السوفيتي عام 1970 مع بدء إنشاء محطة الطاقة النووية في زابوروجيه التي اكتمل بناؤها عام 1977.

كاخوفكا: تأسست عام 1791 في موقع قلعة تركية سابقة بواسطة الكولونيل الروسي ل. م. كوليكوفسكي.

بيرديانسك: تأسست عام 1827 بواسطة القبطان الروسي من المرتبة الثانية، نيقولاي كريتسكي كميناء جديد.

أوريخوف: تأسست عام 1783 من قبل العسكريين وبناة خط تحصين دنيبر.

ماكييفكا: تأسست عام 1690 كمستوطنة للقوزاق.

بولوغي: تأسست عام 1887 ارتباطا ببناء سكة حديد يكاتيرينوسلاف-بيرديانسك.

المصدر: RT