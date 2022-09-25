كشف شبكة تخريب أوكرانية أعدت لتنفيذ هجمات إرهابية في جمهورية دونيتسك خلال الاستفتاء

قال مصدر أمني في جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه تم كشف شبكة من عملاء المخابرات الأوكرانية ، كانت تستعد لتنفيذ هجمات إرهابية في الجمهورية خلال الاستفتاء على انضمام دونباس إلى روسيا

ونوه المصدر، بأن رجال الأمن، تمكنوا قبل فترة من اعتقال أحد سكان مدينة فولودارسكي تبين أنه كان يعمل لصالح المخابرات الأوكرانية، وكشف المذكور موقع المقر السري للمخابرات الأوكرانية في ماريوبول. وتبين أنه تم إخفاء المقر تحت مظلة منظمة "ديالوغ" (الحوار) العاملة في المدينة.

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وأضاف المصدر: "وأثناء البحث في مقر المنظمة ، وكذلك في شقة العميل ، تم العثور على وثائق سرية. وسمحت دراسة وثائق وإفادة المعتقل بالكشف عن الخطط الإجرامية للإرهابيين، وكذلك الكشف عن شبكة تابعة للمخابرات الأوكرانية تعمل في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

بدأ الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا صباح يوم 23 سبتمبر في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون. تم تخصيص خمسة أيام للتصويت، أي حتى 27 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي