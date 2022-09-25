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 مقتل شخص واحد بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك اليوم الماضي

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 مقتل شخص واحد بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك اليوم الماضي
AP
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قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفر عن مقتل أحد المدنيين.

وأشارت القيادة في بيانها اليوم، إلى أن 8 مدنيين أصيبوا كذلك بجروح نتيجة القصف الأوكراني.

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وأضاف البيان: "على مدار اليوم الماضي، من الساعة 8:00 صباحا من يوم 24 سبتمبر إلى الساعة 8:00 صباحا من يوم 25 سبتمبر، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية قصفها لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، ونجم عن ذلك مقتل شخص واحد، وإصابة ثمانية من المدنيين بجروح".

المصدر: نوفوستي

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