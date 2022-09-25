 مقتل شخص واحد بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك اليوم الماضي

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفر عن مقتل أحد المدنيين.

وأشارت القيادة في بيانها اليوم، إلى أن 8 مدنيين أصيبوا كذلك بجروح نتيجة القصف الأوكراني.

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وأضاف البيان: "على مدار اليوم الماضي، من الساعة 8:00 صباحا من يوم 24 سبتمبر إلى الساعة 8:00 صباحا من يوم 25 سبتمبر، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية قصفها لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، ونجم عن ذلك مقتل شخص واحد، وإصابة ثمانية من المدنيين بجروح".

المصدر: نوفوستي