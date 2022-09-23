كييف تلغي اعتماد سفير طهران لديها

أعلنت كييف إلغاء اعتماد سفير طهران وتقليص عدد الدبلوماسيين الإيرانيين لديها، على خلفية مزاعم واشنطن "باعتقادها بأن إيران زوّدت روسيا بدفعة من المسيّرات".

وجاء إعلان الخارجية الأوكرانية هذا بعدما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن "الولايات المتحدة تعتقد أن إيران أرسلت دفعة أولى من طائرات بدون طيار إلى روسيا".

وقالت الخارجية الأوكرانية في بيانها: "ردا على مثل هذا العمل غير الودي، قرر الجانب الأوكراني حرمان السفير الإيراني في أوكرانيا من الاعتماد، وخفض عدد الموظفين الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية في كييف بشكل كبير".

المصدر: "نوفوستي"