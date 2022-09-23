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ماكرون عاجز عن فهم بوتين!

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ماكرون عاجز عن فهم بوتين!
ria.ru
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صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه لا يستطيع تفسير تصرفات نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

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ويعرف عن ماكرون أنه أجرى محادثات عديدة ومطولة مع بوتين، وهي لم تتوقف مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأجاب الرئيس الفرنسي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" حين سئل عن دوافع بوتين قائلا: "ليس لدي تفسير منطقي. يبدو لي أن هذا مزيج من الاستياء، واستراتيجية الهيمنة في المنطقة، وأود أن أقول، هي عواقب كوفيد -19 ، والعزلة"، كما وصف ماكرون قرار إطلاق العملية الخاصة بالخطأ الأول "الهائل".

روسيا كانت أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير. وحدد بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، ولذلك  خطط لتنفيذ عملية لـ "نزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

المصدر: نوفوستي

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