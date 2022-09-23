سفير أمريكي محددا موعد قبول فنلندا والسويد في الناتو: "أردوغان لا يريد أن يبقى وحيدا"

يعتقد السفير الأمريكي في هلسنكي دوغلاس هيكي أن فنلندا والسويد يمكن أن يتم قبولهما في الناتو قبل نهاية هذا العام، بحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

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وأفيد في هذا السياق بأن ثلاث دول فقط من دول الناتو الثلاثين لم تصدق حتى الآن على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، وهي سلوفاكيا وهنغاريا وتركيا. وفي الوقت نفسه، لفتت الصحيفة إلى أن الافتراض العام هو أن المجر وتركيا ستنتظران حتى عام 2023 لاتخاذ قرار نهائي.

وكتبت "بوليتيكو" بهذا الشأن تقول: "دوغلاس هيكي... صرّح بأنه متفائل بأن حلف الناتو سيكون به 32 عضوا بحلول نهاية هذا العام. أوصلته المحادثات التي أجراها مع نظيره الهنغاري في هلسنكي إلى رأي مفاده أن تصويتا إيجابيا سيجري قريبا، بحسب إفادته لمجموعة من المراسلين والخبراء، محذرا من أن الوضع يمكن أن يتغير. إلا أن هيكي يعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يريد أن يبقى وحيدا، ما يشجعه على التحرك بسرعة بشأن هذه القضية".

وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا في 18 مايو، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلبين إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. في البداية، أوقفت أنقرة بدء عملية النظر في هذه الطلبات، لكن في 29 يونيو، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة أمنية تراعي جميع مخاوف أنقرة، فيما سحبت تركيا بدورها اعتراضاتها على انضمام هذين البلدين الأوروبيين إلى الناتو.

المصدر: نوفوستي