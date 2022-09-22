بوشيلين يعلن تحرير ميدفيدتشوك من السجن الأوكراني

أعلن دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، تحرير السياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك، في إطار تبادل السجناء والأسرى مع أوكرانيا.

وذكر بوشيلين، للصحفيين، أنه وقع على مرسوم حول تبادل الأسرى مع أوكرانيا، أسفر عن إطلاق سلطات كييف سراح 56 شخصا، من بينهم 55 عسكريا؛ وتم تسليم 215 شخصا إلى الجانب الأوكراني.

وأضاف: "تم تحرير فيكتور ميدفيدتشوك من السجن الأوكراني. أمام عيوني، في إطار عملية مينسك وخارج إطارها، تم بمساعدته تحرير أكثر من ألف من شبابنا من السجون الأوكرانية، الذين ببساطة لم يكونوا لينجوا، في ضوء ظروف السجون الأوكرانية الشبيهة بمعتقلات الغستابو".

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وفي مارس الماضي، أعلن جهاز الأمن الأوكراني اعتقال ميدفيدشوك، الذي سبق أن وضع رهن الإقامة الجبرية بتهمة الخيانة العظمى قبل أن يبلغ مكتب المدعي العام الأوكراني باختفائه في نهاية فبراير عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفي وقت لاحق، عرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على روسيا مبادلة ميدفيدشوك بأسرى حرب أوكرانيين.

المصدر: نوفوستي