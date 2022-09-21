بوتين يشيد بأصالة الحضارة الروسية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصالة الحضارة الروسية، مشيرا الى أنه لا يوجد تبجح في الاعتراف بهذه الحقيقة، وسوف يقاتل الروس من أجل وطنهم ويدافعون عن سيادتهم وثقافتهم وتقاليدهم.

وأشاد بوتين بعمل فلاديمير لينين وجوزيف ستالين ونيكولاي الثاني مؤكدا إنه لم يمض وقت طويل لتقييم، لكنهم جعلوا روسيا قوة عظمى.

وقال بوتين في حفل الذكرى 1160 لميلاد الدولة الروسية: "حضارتنا أصلية، لها طريقتها الخاصة.. وليس هناك قطرة من التبجح والشعور بالتفوق في هذا.. هذه الحضارة لنا.. هذا هو الأهم بالنسبة لنا، وبالنسبة لوطننا.. سنقاتل من أجل حريتنا واستقلالنا وسيادتنا، وثقافتنا وتقاليدنا، وسندافع عنها باسم أجدادنا وأحفادنا، من أجل روسيا وتاريخها العظيم ومستقبلها العظيم".

وأضاف: "كما تعلمون، لقد كتبت في هذا النص أسماء مثل نيكولاي الثاني ولينين وستالين.. من الواضح ليس كثيرا من وجهة نظر تاريخية أن الوقت قد مر لإعطاء تقييمات موضوعية كاملة خالية من الوضع السياسي الحالي، لكن هؤلاء الناس جعلوا من روسيا قوة عظمى".

وأشار إلى أنهم: "جميعا رجال دولة وعمال ومحاربون ورواد وعلماء وزاهدون وقديسون، والأهم من ذلك جميع شعبنا جعلوا روسيا قوة عالمية عظمى وحددوا مصيرها".

المصدر: نوفوستي