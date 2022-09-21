بوتين: الأوقات العصيبة تنتهي دائما بإعادة بعث روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأوقات العصيبة في تاريخ الدولة الروسية، انتهت دائما بإعادة بعث روسيا وتعزيز عظمتها.

وقال بوتين خلال حفل موسيقي احتفالا بالذكرى 1160 لولادة الدولة الروسية: "على مدى أكثر من ألف عام، شهدت دولتنا عصور مختلفة، بما في ذلك الغزوات القاسية من الأعداء، والتشرذم ومأساة الحرب الأهلية، ولكن كل هذه الفترات الصعبة انتهت دائما بإعادة بعث الوطن."

وأشار بوتين إلى أن "الأجيال البطولية لشعبنا تغلبت على الصعوبات والمصاعب وتغلبت على كل المحن وخلقت وعززت عظمة وطننا وغطت أسمائها بالمجد".

المصدر: نوفوستي