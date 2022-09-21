بوتين: السيادة ضمان لحرية كل مواطن روسي ووهنها خطر وجودي بالنسبة للبلاد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير أن سيادة البلاد ضمان لحرية كل مواطن، مشددا على أنه لا يمكن لأحد أن يكون حرا إذا لم يكن الوطن حرا، ولن نستسلم للابتزاز والترهيب

وقال بوتين: "على مدى 1160 عاما، تعلمنا بشدة أنه من الخطر الوجودي لروسيا أن تضعف سيادتها حتى لفترة من الوقت، وأن تتخلى عن المصالح الوطنية.. وخلال هذه الفترات، كان وجود روسيا ذاته مهددا، ولن نتوقع المزيد من مثل هذه الأخطاء.. لن نستسلم للابتزاز والترهيب".

وأضاف أن روسيا بنيت على مدى قرون كمنزل مشترك وأصلي للناس من جنسيات وديانات عديدة.

المصدر: نوفوستي