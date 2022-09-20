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أردوغان: تركيا تدعو جميع الدول لدعم مبادراتها السلمية لحل الصراع في أوكرانيا

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أردوغان: تركيا تدعو جميع الدول لدعم مبادراتها السلمية لحل الصراع في أوكرانيا
AFP
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "الحرب في أوكرانيا لن يكون فيها أي منتصر"، مشيرا إلى أن "النزاع يتزايد ونبذل قصارى جهدنا للتمكن من وضع حد للحرب في أوكرانيا".

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وفي كلمته خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال أردوغان: "سنزيد ونواصل جهودنا لإنهاء الحرب (الروسية الأوكرانية) على أساس وحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها".

وأضاف أردوغان عن الأزمة الأوكرانية: "أدعو المنظمات الدولية وكافة البلدان إلى تقديم الدعم الصادق لجهود تركيا في إرساء سلام دائم"، داعيا  جميع الدول إلى دعم مبادرات تركيا السلمية من أجل حل الصراع في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية.

وأكمل: "علينا جميعا (المجتمع الدولي)، إيجاد حل سياسي معقول وعادل وقابل للتطبيق ويضمن خروجا مشرفا من الأزمة للطرفين الروسي والأوكراني". 

المصدر: "الأناضول" + وكالات

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