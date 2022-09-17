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أردوغان: هدف تركيا هو أن تصبح عضوا في منظمة شنغهاي

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أردوغان: هدف تركيا هو أن تصبح عضوا في منظمة شنغهاي
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدف تركيا هو العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال أردوغان للصحفيين عند عودته من سمرقند: "لسنا أعضاء في منظمة شنغهاي. نحن هنا في سمرقند كضيف خاص بدعوة من البلد المضيف أوزبكستان. وبالطبع، لدينا علاقة خاصة مع السيد شوكت ميرضيايف رئيس أوزبكستان. وبفضل هذا، دعاني والسيد إلهام علييف رئيس أذربيجان إلى سمرقند كضيفين خاصين. الآن العملية التالية هي خطوة إلى المرحلة الأكثر تقدما من هذا العمل. قد تكون هذه الخطوة، على جدول الأعمال على مستوى أكثر تقدما في المفاوضات في الهند، التي ستستضيف الفترة المقبلة. أن تكون عضوا أو لا تكون عضوا هذه أشياء مختلفة، لكن علاقاتنا مع هذه الدول، بفضل هذه الخطوة، ستنتقل إلى مستوى مختلف تماما".

وردا على سؤال عما إذا كان يفكر في إمكانية أن يصبح عضوا في منظمة شنغهاي للتعاون، أجاب أردوغان: "بالطبع، هذا هو الهدف".

المصدر: نوفوستي

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