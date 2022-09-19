الكرملين يرد على مقترح قديروف لـ"التعبئة الذاتية"

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن فكرة "التعبئة الذاتية" التي اقترحها حاكم جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، يجب أن تقيمها وزارة الدفاع.

جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين اليوم الاثنين، 19 سبتمبر، حيث تابع بيسكوف أن إعلان "التعبئة الذاتية" يجب أن يخضع لتقييم العسكريين المحترفين في وزارة الدفاع الروسية.

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وكان حاكم جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، قد اقترح، في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" بأنه يمكن للمناطق المختلفة على امتداد روسيا التي أشار إلى طبيعتها "الفدرالية"، أن تقوم بمساعدة الدولة من خلال "إجراءات ملموسة بإعداد وتدريب وتجنيد ألف متطوع من كل منطقة، وهو الحد الأدنى الذي يجب أن تفي به الكيانات. فيصبح المجموع على المستوى القومي حوالي 85 ألف فرد، وهو ما يمثل تقريبا جيشا كاملا!".

وكان بيسكوف قد علق الأسبوع الماضي، 13 سبتمبر، على إمكانية إعلان التعبئة العامة في البلاد، بأنه حتى الآن ليس هناك حديث عن التعبئة العامة في روسيا. كذلك صرح رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، بأن روسيا لا تخطط للتعبئة العامة فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي