صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن نفس السيناريو الذي حدث في "بوتشا" من قبل، هو ما تتبعه كييف في "إيزيوم".

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جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين بشأن الاتهامات الموجهة من النظام في كييف إلى القوات الروسية "بارتكاب جرائم" في منطقة خاركوف، وتحديدا في مدينة "إيزيوم"، حيث تابع بيسكوف: "بالطبع سندافع عن الحقيقة ونكشفها في هذه القصة بأكملها".

وكان رئيس الإدارة العسكرية المدنية في منطقة خاركوف، فيتالي غانتشيف، قد صرح، 17 سبتمبر الجاري، بأن القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب المشاركين في الأعمال العسكرية يقومون بتعذيب المدنيين وإطلاق النار عليهم في المنطقة، موضحا أن هذا يحدث، على وجه الخصوص، في مدن "إيزيوم" و"كوبينسك" و"فيليكي بورلوك" و"فولتشانسك".

كذلك فقد ذكرت الصحيفة الأوكرانية "سترانا" بأن مرتزقة أمريكيين دخلوا مدينة "إيزيوم" بمنطقة خاركوف، ونشرت مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من العسكريين، يقفون على خلفية اسم المدينة، وفي نفس اليوم، قال غانتشيف إن المرتزقة من الغرب كانوا يطلقون النار على المدنيين بهدف تنسيق استفزاز لروسيا.

المصدر: إزفستيا