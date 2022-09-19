بايدن عن مستقبله السياسي: النية موجودة لكن القرار لم يتخذ بعد!

صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لم يحسم أمره بعد بشأن قراره بالترشح لولاية رئاسية ثانية، لكن توجد نية للقيام بذلك.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" متحدثا عن هذه المسألة: "نبدأ من أنني أنوي الترشح مرة أخرى، لكن هذه مجرد نية. أما بالنسبة لقرار حاسم بالترشح مرة أخرى، فسوف نرى ما سيكون".

وتابع الرئيس الأمريكي في هذا السياق قائلا: "أنا أقوم بعملي وسأقوم بهذا العمل، وفي غضون فترة زمنية معقولة في الإطار بعد... الدورة الانتخابية، والانتقال إلى العام المقبل، سأبت فيما يجب القيام به"، مشيرا إلى أنه يعتبر أن الوقت "لا يزال مبكرا" للحديث عن ذلك، ووصف نفسه بأنه شخص "يحترم القدر كثيرا".

ويعد بايدن الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة وسيبلغ سن الثمانين في 20 نوفمبر، كما أنه سيكون في سن الثانية والثمانين في بداية ولاية رئاسية ثانية محتملة، وفي السادسة والثمانين بنهايتها.

يشار إلى أن الانتخابات النصفية للكونغرس في الولايات المتحدة ستجرى في نوفمبر، وبعدها سيتم تجديد انتخاب تشكيلة مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ، في حين أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في عام 2024.

المصدر: نوفوستي + أ ف ب