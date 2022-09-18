طاجيكستان تكشف عن عدد قتلاها جراء النزاع المسلح على الحدود مع قرغيزستان

أفادت وزارة خارجية طاجيكستان بمقتل 35 مواطنا خلال النزاع المسلح على الحدود مع قرغيزستان.

وجاء في بيان الوزارة "قتل 35 مواطنا من طاجيكستان، وأصيب حوالي 30 نتيجة الهجمات المسلحة من جانب قيرغيزستان".

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بالمقابل أعلن الرئيس القرغيزي، صادير جاباروف يوم غد الاثنين 19 سبتمبر يوم حداد وطني على من لقوا حتفهم نتيجة النزاع الحدودي مع طاجيكستان. ووفقا لأحدث البيانات الرسمية في قرغيزيستان، قُتل 37 من سكان قرغيزستان، وأصيب أكثر من 100 شخص.

ووقع أول تبادل لإطلاق النار في الأشهر الأخيرة على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان في 14 سبتمبر. وتصاعد التوتر بين الجانبين ليلة 16 سبتمبر.

المصدر: إزفيستيا