 
مباشر

طاجيكستان تكشف عن عدد قتلاها جراء النزاع المسلح على الحدود مع قرغيزستان

أخبار العالم

طاجيكستان تكشف عن عدد قتلاها جراء النزاع المسلح على الحدود مع قرغيزستان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tto3

أفادت وزارة خارجية طاجيكستان بمقتل 35 مواطنا خلال النزاع المسلح على الحدود مع قرغيزستان.

وجاء في بيان الوزارة "قتل 35 مواطنا من طاجيكستان، وأصيب حوالي 30 نتيجة الهجمات المسلحة من جانب قيرغيزستان".

إقرأ المزيد
بوتين يدعو رئيسي قيرغيزستان وطاجيكستان لتجنب التصعيد وتسوية الأزمة بطرق سلمية
بوتين يدعو رئيسي قيرغيزستان وطاجيكستان لتجنب التصعيد وتسوية الأزمة بطرق سلمية

بالمقابل أعلن الرئيس القرغيزي، صادير جاباروف يوم غد الاثنين 19 سبتمبر يوم حداد وطني على من لقوا حتفهم نتيجة النزاع الحدودي مع طاجيكستان. ووفقا لأحدث البيانات الرسمية في قرغيزيستان، قُتل 37 من سكان قرغيزستان، وأصيب أكثر من 100 شخص.

ووقع أول تبادل لإطلاق النار في الأشهر الأخيرة على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان في 14 سبتمبر. وتصاعد التوتر بين الجانبين ليلة 16 سبتمبر.

المصدر: إزفيستيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"فليفكر الغرب في مصالحه وليفعل ما يريد".. أبرز تصريحات بوتين في مؤتمره الصحفي في سمرقند