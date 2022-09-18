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بوتين يدعو رئيسي قيرغيزستان وطاجيكستان لتجنب التصعيد وتسوية الأزمة بطرق سلمية

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بوتين يدعو رئيسي قيرغيزستان وطاجيكستان لتجنب التصعيد وتسوية الأزمة بطرق سلمية
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع كل من الرئيس القرغيزستاني صادر جباروف، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، الوضع على الحدود بين هاتين الدولتين.

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وجاء في بيان صدر عن الكرملن: "تم خلال المكالمتين الهاتفتين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كل من الرئيس القرغيزستاني صادر جباروف، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون، بحث الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية".

وأضاف البيان أن الرئيس بوتين دعا قرغيزستان وطاجيكستان لوقف مواصلة التصعيد، واتخاذ إجراءات بهدف تسوية الوضع بطرق سلمية.

كما أكد استعداد روسيا لتقديم كل المساعدات الممكنة لضمان الاستقرار في المناطق الحدودية للبلدين.

المصدر: نوفوستي

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