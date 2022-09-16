 
مباشر

رئيسا قرغيزستان وطاجيكستان يتفقان في سمرقند على تهدئة التوتر الحدودي

أخبار العالم

رئيسا قرغيزستان وطاجيكستان يتفقان في سمرقند على تهدئة التوتر الحدودي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ttdx

اتفق رئيسا قرغيزستان وطاجيكستان المتواجدان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، على انسحاب قوات البلدين من الحدود وترسيمها.

واتفق كل من رئيس قيرغيزستان، صادير جابروف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمون خلال تواجدهما في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند على مايلي: 

- اتفق قادة البلدين على انسحاب القوات من خط التماس.

- اتفق رؤساء لجان الدولة للأمن القومي في كلا البلدين على وقف كامل لإطلاق النار على خط حدود الدولتين.

- تم تشكيل لجان يقوم أعضاؤها بمراقبة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بوقف إطلاق النار الكامل وزيادة استقرار الوضع.

- تم التوصل إلى اتفاق لتسريع عمل اللجنة الحكومية الدولية لقيرغيزستان وطاجيكستان حول ترسيم الحدود.

يذكر أن اشتباكات واسعة النطاق اندلعت على حدود قرغيزستان وطاجيكستان صباح اليوم الجمعة. وسط تبادل الاتهامات لكل من الجانبين ببدء القصف. وبحسب الجانب الطاجيكي، قتل واحد من حرس الحدود الطاجيك وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خلال قصف منجهة قيرغيزستان. في حين أبلغت وزارة الصحة في قيرغيزستان عن قتيلين وأكثر من 50 إصابة جراء الاشتباكات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يشيد بدور شنغهاي ويرحب بانضمام دول عربية إليها