رئيسا قرغيزستان وطاجيكستان يتفقان في سمرقند على تهدئة التوتر الحدودي

اتفق رئيسا قرغيزستان وطاجيكستان المتواجدان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، على انسحاب قوات البلدين من الحدود وترسيمها.

واتفق كل من رئيس قيرغيزستان، صادير جابروف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمون خلال تواجدهما في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند على مايلي:

- اتفق قادة البلدين على انسحاب القوات من خط التماس.

- اتفق رؤساء لجان الدولة للأمن القومي في كلا البلدين على وقف كامل لإطلاق النار على خط حدود الدولتين.

- تم تشكيل لجان يقوم أعضاؤها بمراقبة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بوقف إطلاق النار الكامل وزيادة استقرار الوضع.

- تم التوصل إلى اتفاق لتسريع عمل اللجنة الحكومية الدولية لقيرغيزستان وطاجيكستان حول ترسيم الحدود.

يذكر أن اشتباكات واسعة النطاق اندلعت على حدود قرغيزستان وطاجيكستان صباح اليوم الجمعة. وسط تبادل الاتهامات لكل من الجانبين ببدء القصف. وبحسب الجانب الطاجيكي، قتل واحد من حرس الحدود الطاجيك وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خلال قصف منجهة قيرغيزستان. في حين أبلغت وزارة الصحة في قيرغيزستان عن قتيلين وأكثر من 50 إصابة جراء الاشتباكات.

المصدر: RT