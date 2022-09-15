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بيسكوف: أوروبا تواصل موقفها المناهض لروسيا

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بيسكوف: أوروبا تواصل موقفها المناهض لروسيا
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الأوروبيين يواصلون "النهج المدمر" المناهض لروسيا فيما يخص قضية تأشيرات السفر.

وأضاف بيسكوف للصحفيين في تعليقه على الصعوبات التي يواجهها المواطنون الروس في الحصول على التأشيرات لدخول الدول الأوروبية: "هناك بالفعل تعقيد خطير في عملية الحصول على تأشيرات مرتبطة بانسحاب الأوروبيين من الاتفاقية (بين روسيا والاتحاد الأوروبي) ذات الصلة.. إنهم يواصلون في الواقع، نهجا مدمرا مناهضا لروسيا".

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وأكد بيسكوف "يجب أن نتصرف بأفضل طريقة من أجل مصالحنا".

المصدر: نوفوستي

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