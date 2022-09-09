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 الاتحاد الأوروبي يوافق على تعليق كامل لاتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا

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 الاتحاد الأوروبي يوافق على تعليق كامل لاتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا
Gettyimages.ru
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وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، على قرار التعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا اعتبارا من 12 سبتمبر الجاري.

 وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي الذي وزع اليوم الجمعة في بروكسل: "اليوم، اتخذ المجلس قراره بتعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بالكامل بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. ووفقا لذلك، سيخضع المواطنون الروس للقواعد العامة لقانون التأشيرة".

وشدد المجلس على أن هذا القرار، "سيؤدي إلى زيادة رسوم التأشيرة من 35 يورو إلى 80 يورو، والحاجة إلى تقديم أدلة موثقة إضافية، وزيادة وقت إصدار التأشيرة وتشديد قواعد إصدار التأشيرات المتعددة".

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وأضاف مجلس الاتحاد الأوروبي: "من المتوقع أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية في 9 سبتمبر 2022. وسيدخل حيز التنفيذ من تاريخ اعتماده وسينفذ اعتبارا من 12 سبتمبر 2022".

المصدر: تاس

 

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