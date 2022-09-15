بوتين ينضم إلى باقي زعماء "شنغهاي" في أوزبكستان

وصل الرئيس الروسي، فلااديمير بوتين، صباح اليوم الجمعة إلى مدينة سمرقند، للشماركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وستعقد القمة يومي الخميس والجمعة، ومن المنتظر أن تناقش مجموعة واسعة من القضايا الدولية والإقليمية، وسبل تعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية، وتطوير قطاع النقل والمواصلات، وكذلك تعزيز التعاون الثقافي والإنساني للمنظمة.

ويجتمع زعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الخميس في مدينة سمرقند، للمرة الأولى منذ بدابة وباء كورونا.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الروسي سلسلة من الاجتماعات الثنائية على هامش أعمال القمة، سيلتقي خلالها بالرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمان، والرئيس التركمانستاني سيردار بيردي محمدوف، وكذلك الرئيس الإيراني والرئيس الأذربيجاني، ورئيس وزراء باكستان.

وفي وقت سابق قالت المندوبة الدائمة لروسيا لدى أمانة منظمة شنغهاي للتعاون إن هذه القمة ستكون فرصة لقادة الدول المشاركة لبحث القضايا الرئيسية، الدولية والإقليمية.

وأعربت عن أملها في أن تعزز القمة دور منظمة شنغهاي للتعاون ومكانتها في نظام العلاقات الدولية.

المصدر: وكالات