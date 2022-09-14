الخارجية الأوزبكية: مصر وقطر تحصلان على صفة "شركاء الحوار" في منظمة شنغهاي للتعاون

أكد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأوزبكية، اليوم الأربعاء، 14 سبتمبر، أن مصر وقطر حصلتا على صفة "شركاء الحوار" في منظمة شنغهاي للتعاون.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لقمة منظمة شنغهاي للتعاون المقامة في سمرقند، 15 و16 سبتمبر الجاري، حيث أقيم حفل توقيع مذكرات التفاهم بشأن منح جمهورية مصر العربية ودولة قطر صفة "شركاء الحوار" بمنظمة شنغهاي للتعاون.

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وقالت وزارة الخارجية الأوزبكية في بيان لها أن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، تشانغ مينغ، والنائب الأول لوزير الخارجية المصري، حمدي سند لوزا، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، قد وقعوا على الوثائق ذات الصلة.

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، تضم الهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، وتضم كل من أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا كدول مراقبة، وكل من أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسيريلانكا كدول شريكة في الحوار. وفي قمة المنظمة بمدينة دوشانبي، سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة، ومنح مصر وقطر والمملكة العربية السعودية صفة شركاء الحوار. وفي هذا العام، تقدمت بيلاروس رسميا للانضمام إلى المنظمة كعضو كامل العضوية.

المصدر: نوفوستي