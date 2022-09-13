الكرملين: ملتزمون في "شنغهاي للتعاون" بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر ديمقراطية

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن منظمة شنغهاي للتعاون بديل حقيقي للهياكل والآليات الغربية، وأن أعضاءها ملتزمون بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر ديمقراطية.

وقال أوشاكوف: "نعتبر أن منظمة شنغهاي للتعاون توفر بديلا حقيقيا للهياكل والآليات الغربية نظرا لأن جميع أعضاء المنظمة ملتزمون بتشكيل نظام عالمي تعددي وأكثر ديمقراطية وعدلا يقوم على مبادئ القانون الدولي".

وأكد أن منظمة شنغهاي للتعاون تضم دولا ذات تقاليد ثقافية وحضارية مختلفة، وسياسات خارجية مختلفة ومع ذلك، فإن العمل داخل هذه المنظمة مبني على مبادئ المساواة، والمنفعة المتبادلة، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، مما جعل من الممكن في فترة تاريخية وجيزة تحويل منظمة شنغهاي للتعاون إلى منظمة فعالة.

المصدر: نوفوستي