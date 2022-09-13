رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يوجه رسالة إلى نصر الله ويشير إلى سوريا

قال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الميجر جنرال أهارون حاليڤا، إنهم "حددوا إمكانية حدوث تصعيد على الساحة الشمالية نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية".

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وخلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، أوضح أهارون حاليڤا قائلا: "حزب الله هو تنظيم قام باختطاف دولة لبنان..أنا مقتنع ان لبنان كان ينضم الى اتفاقات ابراهيم لولا وجود حزب الله"، وفق ما نقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

وأضاف حاليڤا: "حددنا إمكانية حدوث تصعيد على الساحة الشمالية نتيجة عدم التوصل الى اتفاق بشأن الحدود البحرية، وأنا أذكر أمين عام "حزب الله"، حسن نصرالله، مدى القوة العسكرية الاسرائيلية، وأنا متاكد انه لا يريد تجربتها..نصرالله يعرف أكثر من أي شخص آخر الاستخبارات الاسرائيلية وقوة النيران الاسرائيلية".

وتابع رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: "لست بحاجة لتمرير رسائل للشعب اللبناني..الشعب اللبناني يريد كهرباء ولكنها تنقطع عنه، الشعب اللبناني يشهد العملة اللبنانية تنهار..لبنان كباقي الدول التي تمولها إيران مثل العراق واليمن وسوريا موجودة في ذيل قائمة الدول في كل المؤشرات الدولية".

وأردف: "إقامة منصة لبنانية لاستخراج الغاز في البحر المتوسط تعتبر مصلحة إسرائيلية بهدف تقوية الاقتصاد اللبناني..أنا متأكد أن إيران ستواصل ضخ مئات ملايين الدولارات وأكثر على حزب الله، وهناك مصلحة بتقوية الاقتصاد اللبناني في ظل أزمات دولية في المناخ والمياه والغذاء".

رئيس هيئة الاستخبارات: حددنا امكانية حدوث تصعيد على الساحة الشمالية نتيجة عدم التوصل الى اتفاق بشأن الحدود البحرية وأنا أذكر نصرالله مدى القوة العسكرية الاسرائيلية وأنا متاكد انه لا يريد تجربتها. نصرالله يعرف اكثر من اي شخص اخر الاستخبارات الاسرائيلية وقوة النيران الاسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 13, 2022

المصدر: RT