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كوخافي: حزب الله ولبنان سيتحملان عواقب التصعيد

أخبار العالم العربي

كوخافي: حزب الله ولبنان سيتحملان عواقب التصعيد
Legion-Media Nir Alon
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أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أن حزب الله ولبنان سيتحملان التداعيات في حال التصعيد.

وانتقد كوخافي حزب الله قائلا: في لبنان تنشط منظمة حزب الله التي تم تعريفها من قبل العديد من دول العالم منظمة إرهابية، واستولت على أجزاء واسعة من لبنان، وكأنها عمليا الجهة التي تحدد سياسته الأمنية.

وأضاف: "ستتحمل دولة لبنان وحزب الله التداعيات إذا تم المساس بسيادة دولة إسرائيل وإذا تضررت مصالحها أو تم إيذاء مواطنيها".

المصدر: RT

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