كوخافي: حزب الله ولبنان سيتحملان عواقب التصعيد

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أن حزب الله ولبنان سيتحملان التداعيات في حال التصعيد.

وانتقد كوخافي حزب الله قائلا: في لبنان تنشط منظمة حزب الله التي تم تعريفها من قبل العديد من دول العالم منظمة إرهابية، واستولت على أجزاء واسعة من لبنان، وكأنها عمليا الجهة التي تحدد سياسته الأمنية.

وأضاف: "ستتحمل دولة لبنان وحزب الله التداعيات إذا تم المساس بسيادة دولة إسرائيل وإذا تضررت مصالحها أو تم إيذاء مواطنيها".

المصدر: RT