الأمم المتحدة تحذر من المجاعة في الصومال

صرح نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، بأن الأمم المتحدة بحاجة إلى مليار دولار لمنع تفشي المجاعة في الصومال.

وأوضح غريفيث أن الصومال وحده يحتاج إلى 10 مليارات دولار لمنع المجاعة وأكد على أن المنظمات الإنسانة تحشد الموارد الإغاثية وستتقدم بطلب هذه المساعدات من المانحين خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف غريفيث أنه إذا لم يتم زيادة المساعدات ستظهر المجاعة في منطقتين في الصومال حيث سيهدد الجوع أكثر من 400 ألف طفل بين أكتوبر وديسمبر 2022 في هاتين المنطقتين.

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وقال إن ما يزيد عن 205 ملايين شخص في 45 دولة سيواجهون أزمة الجوع وأضاف أن أكثر من 880 ألف شخص يتضورون جوعا أو ماتوا بسببه.

وأكد أن هذا الرقم قد تضاعف إلى 10 أضعاف مقارنة بما كان عليه خلال أزمة 2016 – 2017.

والحديث هنا يدور عن دول مثل أفغانستان وإثيوبيا والصومال وجنوب السودان واليمن.

المصدر: نوفوستي