الأمم المتحدة تحذر: الصومال على حافة المجاعة ونوجه تنبيها أخيرا

حذر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، من أن الصومال "على حافة المجاعة"، موجها "تنبيها أخيرا" قبل كارثة قد تحل على هذا البلد "بين أكتوبر وديسمبر".

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وخلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الصومالية مقديشو، أوضح مارتن غريفيث قائلا: "المجاعة على الأبواب..اليوم أوجه تنبيهي الأخير..يظهر التقرير التحليلي حول الأغذية والتغذية في الصومال مؤشرات ملموسة على أن مجاعة ستحصل في منطقتين في إقليم باي بين أكتوبر وديسمبر من هذه السنة"، محذرا من أن "الكارثة ستطال منطقتي بيدوة وبورهكبا" في جنوب البلاد.

وعبر غريفيث عن "صدمته الكبيرة حيال مدى الألم والمعاناة الذي يلحق بالكثير من الصوماليين"، حيث تواجه الصومال جفافا غير مسبوق يطال 7.8 ملايين شخص يشكلون نصف السكان تقريبا، بينهم 213 ألفا معرضون لخطر المجاعة، وفق أرقام الأمم المتحدة.

المصدر: "فرانس برس"